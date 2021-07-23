Hizbullah'tan Lübnan ve Suriye'nin egemenliğini ihlal eden Siyonist Rejim'e kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi, Lübnan ve Suriye ulusal egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren Siyonist Rejim'i kınadı.

Hizbullah'ın yayınladığı yazılı açıklamasında, "Rejim savaş uçakları bir kez daha Lübnan egemenliğini ihlal etti ve ülke hava sahası üzerinden Suriye'yi bombaladı. Bu hava saldırısı, uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin egemenlik haklarını ve bağımsızlığını koruduğunu iddia eden uluslararası kurumların sessizliğinin gölgesinde gerçekleştirilmiştir.

Siyonistlerin son saldırısı, Suriye ve Lübnan'ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Suriye devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin ülkenin Humus kentinde işgal rejimi İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini bildirmişti.