  1. Azerbaycan
1 Ağu 2021 12:42

Ermenistan, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos yerel saatle 03.45 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu ve Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı.

Ermenistan mevzilerine karşı ateş açıldığı, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Kaynak: Yenişafak

News Code 1896131
https://tr.mehrnews.com/news/1896131/

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