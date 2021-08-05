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5 Ağu 2021 14:57

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 434 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 674 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 92 bin 628'e vaka sayısı ise 4 milyon 57 bin 758'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 170'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 467 bin 765'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1896224
https://tr.mehrnews.com/news/1896224/

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