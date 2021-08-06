İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 458 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 913 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 86'ya vaka sayısı ise 4 milyon 92 bin 671'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 279'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 492 bin 468'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.