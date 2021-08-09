İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 588 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 40 bin 808 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94 bin 603'e vaka sayısı ise 4 milyon 199 bin 537'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 565 bin 575'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.