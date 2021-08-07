İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 439 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 473'e vaka sayısı ise 4 milyon 119 bin 110'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 375'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 515 bin 263'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.