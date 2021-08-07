İran: Düşman psikolojik harekat yapıyor

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, ABD, Siyonist Rejim ve İngiltere'nin İran iddiasına yanıt verdi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Eğer düşmanla karşılaşacak olursak, Aynul Esed üssü konusunda yaptığımız gibi bunu açıkça ilan ederiz. Düşmanların son yaygaraları psikolojik harekattır ve İran İslam Cumhuriyeti düzeninin birlik ve beraberliğinden duydukları korudan kaynaklanır." dedi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Amaçları bölgede güvensizlik yaratmak olan ABD, İngiltere ve siyonist İsrail ve onlara eşlik eden ve İranofobiya projesini körüklemeye çalışan Suud medya organlarının aksine İran İslam Cumhuriyeti’nin stratejisi Fars Körfezi'nde güvenliği takviye etmektir." ifadesini kullandı.

29 Temmuz'da Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi ölmüştü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.