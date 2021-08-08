Terör eylemlerinin başında İsrail yer alıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına tepki gösterdi.

Galibaf, "Her türlü yasa dışı hareket veya terör eylemine karşı olduğumuzu her zaman dile getirdik, fakat şimdi IŞİD'i ve teröristleri eğiten ve hatta destekleyenler böyle bir yaklaşım sergiliyor.” dedi.

Galibaf, “Her gün haberlerde Kızıldeniz'de ve oradaki deniz ticaret yollarında ne gibi sorunlar çıktığına tanık oluyoruz. Eğer terör eylemi varsa, başında Siyonist Rejim yer alıyor." ifadesini kullandı.

İran’ın her zaman uluslararası kurallara uyduğunu belirten Galibaf, “Deniz ticaret yolları ve enerji güzergahlarında güvenliğin sağlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

G7 ülkeleri, önceki gün ortak bir yazılı açıklama yayınlayarak, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının "kasıtlı ve hedefe yönelik" olduğunu ve tüm delillerin açıkça İran'ı işaret ettiğini iddia etmişti.

29 Temmuz'da Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi ölmüştü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.