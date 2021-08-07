İran'dan G7 ülkelerinin gemi saldırısı iddiasına yanıt

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden G7 ülkelerinin Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı ile ilgili iddiasına yanıt verdi.

Taht Revançi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İsrail ve destekçileri, uluslararası sularda yaşanan son olaylar hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne yanlış bilgiler sunup İran'ı kınaması için ikna etmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular.

Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in bölgedeki yeni macerasını ele almalı ve onun hilekârlık ve sahtekarlıklarını reddetmelidir."

G7 ülkeleri, dün ortak bir yazılı açıklama yayınlayarak, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Siyonist şirkete ait gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırının "kasıtlı ve hedefe yönelik" olduğunu ve tüm delillerin açıkça İran'ı işaret ettiğini iddia etmişti.

29 Temmuz'da Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi ölmüştü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.