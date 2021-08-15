İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 736 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 97 bin 828'e vaka sayısı ise 4 milyon 425 bin 821'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 323'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 728 bin 940'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.