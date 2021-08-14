  1. Toplum
14 Ağu 2021 14:32

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 466 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 29 bin 700 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 97 bin 208'e vaka sayısı ise 4 milyon 389 bin 85'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 252'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 700 bin 828'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1896439
https://tr.mehrnews.com/news/1896439/

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