  1. Dünya
  2. Amerika
15 Ağu 2021 11:12

Taliban, Kabil'e yaklaşırken ABD, diplomatların tahliye sürecini başlattı

Taliban, Kabil'e yaklaşırken ABD, diplomatların tahliye sürecini başlattı

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken ABD Kabil'deki Büyükelçilik'ten diplomatları tahliye etme sürecini başlattı.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken ABD Kabil'deki Büyükelçilik'ten diplomatları tahliye etme sürecini başlattı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Afganistan'da Taliban militanları son olarak Nangargar vilayetinin merkezi Celalabad'ı da ele geçirdi.

Taliban'ın artık Kabil dışında bütün büyük şehirlerde kontrolü ele geçirdiği belirtilirken ABD'de tahliye sürecine başladı.

İsmini vermek istemeyen bir ABDli yetkili "Şu an ayrılan az sayıda insan var. Personelin büyük bir bölümü ayrılmaya hazır. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor" dedi.

Britanya'nın da Kabil'deki tahliye sürecinin pazartesi başlaması bekleniyor.

Kaynak: T24

News Code 1896458
https://tr.mehrnews.com/news/1896458/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler