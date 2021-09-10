  1. Ekonomi
10 Eyl 2021 14:19

Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımının tamamen bittiği belirtildi.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.

Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.

Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.

Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1897103
https://tr.mehrnews.com/news/1897103/

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