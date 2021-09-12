Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei'den "75. deniz filosu" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Atlantik Okyanusu'nda misyonunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. deniz filosu ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi’ye hitaben gönderdiği mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin 75. deniz filosunun, ülkenin denizcilik tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kritik görevden güçlü ve onurlu dönüşünü tebrik ediyorum." denildi.

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişmeler kaydettik

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, pandemi ile mücadele alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, “Aşı üretiminde önemli adımlar atılmış. Yerli Fahra aşısının üretimi yasal izinlerin alınmasının yanı sıra Bereket ve Razi aşılarının seri üretim hattı da geliştirilmiştir” dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 444 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 654 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 824'e vaka sayısı ise 5 milyon 275 bin 567'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 347'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 538 bin 419'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı'ndan "Erbain" açıklaması

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Erbain etkinlikleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlık protokllerine uygun olarak Erbain merasimlerine katılmak üzere kara ve hava yoluyla Kerbela’yı ziyaret etmeleri için Iraklı yetkililerle istişarelerimiz sürüyor.

Elbette sevgili vatandaşlarımız korona tedbirleri ve ziyaretçilerin sağlığının korunması için bu yıl Erbain yürüyüşü merasimi yapılmasının imkansız olduğunu, hatta sayı artışının da sınırlı olduğunu biliyorlar."

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında, "Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.