İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 605 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 436'ya vaka sayısı ise 5 milyon 396 bin 13'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 902'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 708 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.