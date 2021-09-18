Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran resmen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye oldu

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini açıkladı.

Emir Abdullahiyan paylaşımında "Bu stratejik üyelik, İran arasında komşuluk ve Asya odaklı politika doğrultusunda kapsamlı işbirliği süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir" ifadesi kullanıldı.

Ekonomik terörizm bölgesel yakınsamanın önündeki önemli tehdittir

Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı konuşmada dünyanın yeni bir döneme girdiğini ve hegemonya ile tek taraflılığın sonuna yaklaştığını söyledi.

Reisi, “Dünya barışı ve güvenliği mevcut durumda terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılık gibi zorluklar tarafından tehdit edilmektedir” dedi.

Asya'nın küresel değişimin merkezinde olduğunu belirten Reisi, “Bölgedeki kilit ülkelerin işbirliği ile barış ve kalkınma sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Reisi, alt yapı alanında Kuşak ve Yol Girisimi, Avrasya Birliği ve kuzey-güney koridorunun bölge ülkelerinin birliğini ve barışı güçlendirmede rol oynayabileceğini belirterek, “İran, kuzey-güney koridoru üzerinden Avrasya’nın bağlantı halkası olabilir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran, kuşak yol koridorlarından biri olan Çin ve Batı Asya üzerinde yer aldığı için Doğu ile Batı Asya'yı birbirine bağlayabilmektedir” dedi.

İran’ın dış politika tutumunu açıklayan Reisi, “İran’ın dış politikası her zaman uluslararası kuruluşlara karşılıklı saygı çerçevesinde aktif katılıma dayalı olmuştur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaptırımlar veya ekonomik terörizm, sultacıların isteklerini başkalarına dayatmak için en önemli aracı haline gelen bir başka tehdittir. Yaptırımlar ve ekonomik terörizm, bölgesel yakınsamanın ilerlemesi önündeki temel engellerdir. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptırımlara karşı toplu bir yapı ve mekanizmalar tasarlamalıdır. Tek taraflı yaptırımlar tek bir ülke ile sınırlı olmayıp, son yıllarda açıkça görüldüğü gibi, başta Örgüt üyeleri olmak üzere bağımsız ülkeleri kapsamaktadır."

Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran'a aittir

ran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfez İşbirliği Konseyi’nin son bildirisine tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb kesinlikle İran'a aittir ve bu konuda yapılan sıkıcı açıklamalar bu üç adanın sonsuza kadar İran’a ait olma gerçeğini değiştirmeyecektir” dedi.

Hatipzade, “İran, barışçıl nükleer ve füze programına ve caydırıcı savunma politikalarına ilişkin konulara herhangi bir müdahaleyi reddediyor” ifadesini kullandı.

ŞİÖ'nün İran'ın tam üyeliğini onaylama kararını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına değinerek,“Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) İran'ın tam üyeliğini onaylama kararını olumlu karşılıyoruz” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu, komşularımızla gelişmiş ilişkilere doğru büyük bir adım ve Asya odaklı dış politikamız için önemli bir itici güçtür.

Bölgenin çıkarlarını geliştirmek doğrultusunda yerli inisiyatiflerden yararlanmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

İran-Türkmenistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmen mevkidaşı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantılarının düzenli olarak yapılması, İran-Türkmenistan münasebetlerinin geliştirilmesinde etkili bir neden olabilir” dedi.

İran-Türkmenistan dostane ilişkilerini iki komşu arasındaki ilişkilerin ötesinde olarak nitelendiren Reisi, “Tahran ve Aşkabat, ikili ilişkileri güçlendirmek için iyi kapasitelere sahip” ifadesini kullandı.

Taraflar ayrıca doğalgaz meselesini çözme konusunda anlaştı.

İran ile Rusya Afganistan konusunda anlaştı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelerek İran’ın ŞİÖ'nün daimi üyesi olmak üzere verdiği destek için Putin’e teşekkür ettik. Görüşmede Afganistan'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yapılması konusunda anlaştık.”

İran'ın kuzeybatısında bir terör çetesi çökertildi

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ülkede bir terör çetesinin çökertildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonda sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için ülkeye girmeye çalışan bir terör çetesi çökertildi.

Operasyonda iki terörist gözaltına alınırken, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve haberleşme teçhizatı ele geçirildi."

İran-Kazakistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi için Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da bulunun İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri tüm bölge ülkelerinin 'ortak meselesi' olarak nitelendiren Reisi, “Afganistan'ın sorunları ancak tüm etnik grupların katılımıyla bu ülkeye barış ve istikrar getirebilecek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ve yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülebilir” dedi.

İran'ın nükleer meseleyi diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını belirten Reisi, “Elbette daha önce de belirtildiği gibi müzakere için müzakere istemiyoruz ve soruna çözüm getirecek müzakerelerden yanayız” ifadelerinde bulundu.

İran ve Kazakistan’ın ortak işbirliğini artırmak için farklı ekonomik kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Reisi, “Ortak çalışma grupları, bu kapasiteleri farklı sektörlerde stratejik ilişkiler şeklinde uygulayabilir” ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 605 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 436'ya vaka sayısı ise 5 milyon 396 bin 13'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 902'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 708 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.