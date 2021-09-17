ŞİÖ'nün İran'ın tam üyeliğini onaylama kararını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına değinerek,“Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) İran'ın tam üyeliğini onaylama kararını olumlu karşılıyoruz” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu, komşularımızla gelişmiş ilişkilere doğru büyük bir adım ve Asya odaklı dış politikamız için önemli bir itici güçtür.

Bölgenin çıkarlarını geliştirmek doğrultusunda yerli inisiyatiflerden yararlanmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.”