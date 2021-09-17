Ekonomik terörizm bölgesel yakınsamanın önündeki önemli tehdittir

Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı konuşmada dünyanın yeni bir döneme girdiğini ve hegemonya ile tek taraflılığın sonuna yaklaştığını söyledi.

Reisi, “Dünya barışı ve güvenliği mevcut durumda terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılık gibi zorluklar tarafından tehdit edilmektedir” dedi.

Asya'nın küresel değişimin merkezinde olduğunu belirten Reisi, “Bölgedeki kilit ülkelerin işbirliği ile barış ve kalkınma sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Reisi, alt yapı alanında Kuşak ve Yol Girisimi, Avrasya Birliği ve kuzey-güney koridorunun bölge ülkelerinin birliğini ve barışı güçlendirmede rol oynayabileceğini belirterek, “İran, kuzey-güney koridoru üzerinden Avrasya’nın bağlantı halkası olabilir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran, kuşak yol koridorlarından biri olan Çin ve Batı Asya üzerinde yer aldığı için Doğu ile Batı Asya'yı birbirine bağlayabilmektedir” dedi.

İran’ın dış politika tutumunu açıklayan Reisi, “İran’ın dış politikası her zaman uluslararası kuruluşlara karşılıklı saygı çerçevesinde aktif katılıma dayalı olmuştur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaptırımlar veya ekonomik terörizm, sultacıların isteklerini başkalarına dayatmak için en önemli aracı haline gelen bir başka tehdittir. Yaptırımlar ve ekonomik terörizm, bölgesel yakınsamanın ilerlemesi önündeki temel engellerdir. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaptırımlara karşı toplu bir yapı ve mekanizmalar tasarlamalıdır. Tek taraflı yaptırımlar tek bir ülke ile sınırlı olmayıp, son yıllarda açıkça görüldüğü gibi, başta Örgüt üyeleri olmak üzere bağımsız ülkeleri kapsamaktadır."

Reisi, Afganistan'daki gelişmelere dikkat çekerek, "ABD ve müttefikleri Afganistan'daki mevcut durumdan sorumludur. Ancak bölge ülkeleri olarak biz, Afganistan halkının sorunlarını aşması için gerekli koşullar yaratmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Afganistan'da kapsayıcı ve bağımsız bir hükümet kurmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.