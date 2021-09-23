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23 Eyl 2021 12:24

İran: Suudi Arabistan'la ikili konularda iyi görüşmelerimiz oldu

İran: Suudi Arabistan'la ikili konularda iyi görüşmelerimiz oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan'ın son birkaç ay içinde daha düzenli görüşmeleri olduğnu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran- Suudi Arabistan görüşmelerindeki son durumla ilgili olarak, “Son birkaç ay içinde Suudi Arabistan’la Bağdat’ta birkaç görüşmemiz oldu. İkili konularda iyi görüşmeler yapılmıştır” dedi.

Said Hatipzade, “Fars Körfezi’nin güvenliği konusundaki görüşmelerde de çok ciddi ilerleme kaydedilmiştir” ifadesini kullandı.

Hatipzade bu görüşmelerin durdurulmadığını ve 13. hükümetin göreve başlamasından sonra uygun düzeylerde mesaj alışverişi yapıldığını ifade etti.

Hatipzade, “Riyad yönetimi, İran’ın bölgedeki sorunların çözümünün bölgenin kendisinde olduğu ve kapsamlı bir bölgesel mekanizmaya ulaşmamız gerektiği yönündeki mesajına ciddi şekilde dikkat ederse, bölgedeki iki önemli ülke olan İran ve Suudi Arabistan arasında istikrarlı ve iyi bir ilişki kurabiliriz” ifadelerinde bulundu.

News Code 1897423
https://tr.mehrnews.com/news/1897423/

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