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3 Eki 2021 11:11

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Normandiya Dünya Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya giden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya hesabı Twitter hesabından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. 

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Normandiya Dünya Barış Forumu'ndaki konuşmamda, mevkidaşlarım, basın ve düşünce kuruluşlarıyla yaptığım görüşmelerde, ileriye giden tek yol olarak İran'ın diyalog ve diplomasiye bağlılığını vurguladım.

İran bölgemizin barış ve istikrarın çıpası olarak her zaman yapıcı rol oynamaya davam edecektir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa ziyaretini değerlendirdi

News Code 1897634
https://tr.mehrnews.com/news/1897634/

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