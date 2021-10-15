İran, UAEA'nın Siyonist Rejimin nükleer programı karşısında sessizliğini eleştirdi

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına katılmanın ve UAEA’nın koruma önlemlerinin tam olarak uygulanmasının ne faydası var? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüm üyeleri için eşit ve adil bir koruma önlemi uygulamazken nasıl ciddi, profesyonel ve tarafsız bir ortak olarak görülebilir?

İsrail’in nükleer programı karşısında sessizlik ve gaflet, NPT üyelerine bu anlaşmaya üyeliğin en güçlü denetim ve gözetim faaliyetlerini kabul etmekle eşit olurken, anlaşma dışında kalmanın her türlü yükümlülük ve eleştiriden kurtulma ve hatta ödül alma anlamına geldiğine dair bir olumsuz mesaj gönderiyor.”