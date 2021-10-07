Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan: Moskova'da Güney Kafkasya konusunu ele alacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Moskova’ya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, "Rusya'nın Kafkas bölgesindeki gelişmelerle ilgili tutumuna ve bununla ilgili Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek misiniz?" yönündeki bir soruya, "Bunu bugün (Çarşamba) yapacağımız görüşmelerde etraflıca ele alacağız." yanıtını verdi.

Emir Abdullahiyan, "İkili ilişkilerde, İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nin son aylarda gösterdiği çabalar ve sağlanan iyi platform dikkate alındığında, bu gezinin sonucunun tüm alanlarda ciddi bir sıçrama olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın üçüncü petrol tankeri Suriye'nin Banyas Limanı'nda

İsveç'in Başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' adlı firma, İran'ın Lübnan'a gönderdiği akaryakıt yüklü üçüncü petrol tankerinin Suriye'nin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını bildirdi.

Hizbullah Hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah, ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt alacağını duyurmuştu.

Kudüs Gücü Komutanı, AKK üyesi ile bölgeyi görüştü

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Hüseyni Horasani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ile görüştüklerini duyurdu.

Ayetullah Hüseyni Horasani, "Kudüs Gücü komutanı ile Sünni kardeşlerle iletişim kurmanın yolları ile çeşitli konularda faydalı ve verimli bir görüşme yaptık." dedi.

Bu görüşmede Afgansitan'daki son durumu konuştuklarını anlatan Ayetullah Hüseyni Horasani, Kudüs Gücü'nün Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen gibi direniş ülkelerinde sunduğu hizmetlere ve elde ettiği kazanımlara değinerek, bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü, başarısını ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ferasetini gösterdiğini aktardı.

İran ve Rus dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi

Resmi bir ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Tarhan-Moskova ilişkilerinin son durumunun ele alndığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda düzenli olarak geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Bu görüşmede, ortak ekonomik komisyonu toplantısının yapılması, ticaret, ekonomi, enerji ve kültür alanlarındaki işbirliğin güçlendirilmesi için zemin hazırlanması ve konsolosluk sorunları gibi konular masaya yatırıldı.

Kafkasya'daki gelişmelerin gündemde getirildiği görüşmede, İran nükleer anlaşması, Afganistan'daki son durum ve Hazar Denizi'nin hukuki statüsü ele alındı.

Emir Abdullahiyan: Güney Kafkasaya konusunda endişelerimiz var

Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bugün Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili, bölgesel ve uluslararas konuları görüştük. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği belgesini yakın gelecekte inceleme konusunda mutabık kaldık. Görüşmede iki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda engelleri ortadan kaldırılarak karşılıklı ilişkilerde bir sıçrama yaratılması vurgulandı." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Rusya'yı İran için stratejik bir ortak olarak gördüklerini aktaran Emir Abdullahiyan, "Rusya'nın 13. Tahran hükümetinin dengeli dış politikasında bir öncelik olduğuna inanıyoruz. Umarım her alanda giderek derinleşen ikili ilişkilerin yakın gelecekte en iyi seviyeye ulaşır." açıklamasında bulundu.

Emir Abdullahiyan, Güney Kafkasya'daki gelişmelere değinerek, "Güney Kafkasya bölgesi ile ilgili kaygılarımız var ve bunu Sayın Lavrov'la paylaştık. Bölgenin yeni isteklere müsamaha göstermeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı komutan: Kuzeybatı sınırlarında gerginlik yok

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Fedevi, İran’ın kuzeybatısındaki ülkelerin meselelerine ilişkin, "Bölgede bazı fitneler var, ancak gerilim ve gerginlik söz konusu değil." dedi.

İranlı komutan ayrıca, "43 yılı aşındır tüm yeteneklerini kullanarak büyük bir ittifak oluşturan ABD'liler bizim için gerilim yaratmayı başaramadı; Bu tür konular İran İslam Cumhuriyeti için gerilim yaratamaz." ifadesini kullandı.

İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 497 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 779'a vaka sayısı ise 5 milyon 662 bin 458'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 598'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 153 bin 48'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.