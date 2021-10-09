Suriye'nin yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz

Lübnan temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.

Emir Abdullahiyan, Şam Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Moskova ve Beyrut temaslarımızın ardından bugün Şam'da Sayın Beşar Esad ve Suriyeli yetkililerle görüşerek istişarelerimizi tamamlayacağız." dedi.

"Suriye şu anda gelişme ve ilerleme yolundadır ve İran, teröristlere karşı mücadelede olduğu gibi ilerleme yolunda da Şam'ın yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ağustos ayında da Suriye'yi ziyaret etmişti.