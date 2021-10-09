İran Dışişleri Bakanı Suriye'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan’a yaptığı iki gümlük ziyaretin ardından bugün Suriye’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un resmi daveti üzerine geçtiğimiz hafta Moskova’yı ziyaret etmişti.