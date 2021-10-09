İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Üst düzey Lübnanlı yetkililer, parti liderleri ve seçkinlerle önemli görüşmelerim oldu. Hizbullah Genel Sekreteri ile de saatlerce faydalı istişarelerimiz oldu.

Yeni hükümetin kurulmasını tüm Lübnan halkına tebrik ediyorum. İşbirliklerinin gelişmesi için zemin hazır. Zor günlerde Lübnan’ı desteklemeye hazırız.”