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9 Eki 2021 09:56

Emir Abdullahiyan:

Zor günlerde Lübnan'ı desteklemeye hazırız

Zor günlerde Lübnan'ı desteklemeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını tebrik ederek, "Zor günlerde Lübnan'ı desteklemeye hazırız" dedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Üst düzey Lübnanlı yetkililer, parti liderleri ve seçkinlerle önemli görüşmelerim oldu. Hizbullah Genel Sekreteri ile de saatlerce faydalı istişarelerimiz oldu.

Yeni hükümetin kurulmasını tüm Lübnan halkına tebrik ediyorum. İşbirliklerinin gelişmesi için zemin hazır. Zor günlerde Lübnan’ı desteklemeye hazırız.”

News Code 1897754
https://tr.mehrnews.com/news/1897754/

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