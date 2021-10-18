İran ve Pakistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde Pakistanlı mevkidaşını Tahran’da düzenlenecek olan Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmaya davet etti.

Afganistan'da son dönemde meydana gelen terör eylemlerini kınayan Emir Abdullahiyan, bu eylemlerin tüm dünya ülkeleri ve Afganistan komşuları tarafından kınanması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca Afganistan yöneticilerinin Afgan halkının güvenliğini sağlama ve terör gruplarının eylemlerine etkin bir şekilde karşı koyma sorumluluğunun altını çizdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mamut Kureyşi de ülkesinin Afganistan'daki bu terör eylemlerini kınadığını belirtti.