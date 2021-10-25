Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Müslümanların birliği taktik değil, bir prensip meselesidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konukları ile görüştü.

Burada konuşma yapan Ayetullah Hamanei, "Müslümanların birliği, bazı durumlardan dolayı bazılarının artık birlik olmaları gerektiğini düşündüğü bir taktik değil; bir prensip meselesidir." dedi.

İslam Devrimi Lideri, "Müslümanların birlik olması gerekiyor. Müslümanlar birlik olurlarsa güçlenirler. Müslümanların birliği kesin bir Kur'an gerekliliğidir." ifadesini kullandı.

Reisi: Ekonomiyi müzakereye bağlamayız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Tahran'da İslami Birlik Konferansı konuklarıyla yaptığı ziyarette konuşan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın dış politikasının dünyayla ve özellikle komşu ülkelerle kapsamlı etkileşim yönünde olduğunu belirterek, "Ülkenin ekonomisini müzakereye bağlamayız. Taahhütlerimize bağlıyız, ancak ABD ve Avrupalılar karar vermekte kriz yaşıyor" dedi.

İranlı yetkiliden Siyonist Rejimin iddialarına tepki

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Siyonist Rejimin tehditlerine ve İran’a yönelik düşmanca eylemler için bütçe onaylanmasına dair iddiasına tepki göstererek kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Siyonistler, İran'a yönelik düşmanca eylemler yapmak için 1,5 milyar dolar tahsis etmek yerine, İran'ın vereceği sert tepkinin yol açacağı hasarı onarmak için on binlerce milyar dolarlık fon sağlamayı düşünmeli”

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 174 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 223'e vaka sayısı ise 5 milyon 860 bin 844'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 294'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 416 bin 691'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.