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7 Eki 2021 11:08

Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasını tebrik eden Emir Abdullahiyan, İran’ın Lübnan’a kapsamlı destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise, İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, İran’la iyi ilişkileri bölge huzurunun ‘etkeni’ olarak nitelendird.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu ziyaret kapsamında Lübnan Meclis Başkanı  Nebih Berri, Başbakanı Necip Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile görüşecek.

Emir Abdullahiyan ayrıca bu akşam İran’ın Beyrut Büyükelçiliği’nde üst düzey üyeler ve çeşitli Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelecek.

News Code 1897717
https://tr.mehrnews.com/news/1897717/

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