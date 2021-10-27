İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 716'ya vaka sayısı ise 5 milyon 888 bin 100'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 455 bin 329'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.