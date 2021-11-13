Rusya'dan İran'a büyük destek

Sputnik'in haberine göre; Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından açıklama yapan Sergey Lavrov, 29 Kasım'da Viyana’da yapılacak toplantıda ülkesinin 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaların tam olarak uygulanmasını ve Tahran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasını destekleyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Viyana görüşmelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirterek, görüşmelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.