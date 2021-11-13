Tüm Arap ülkeleri İran'la iyi ilişkiler kurmak istiyor

Fransız yayın kuruluşu France 24'ün haberine göre; İran-Ürdün ilşkilerini değerlendiren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüklerini söyledi.

Es-Safedi, "Bizim tavrımız açık ve nettir. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bölgesel ilişkilerden yanayız ve bu konuların ele alınması ve tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Tüm Arap ülkelerinin İran'la iyi ilşkiler kurmak istdiğini belirten Ürlün'lü Bakan, ancak bunun hayata geçirilmesi için ilişkilerin şeffaflık, iyi komşuluk ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine dayalı olması gerektiğini belirtti.