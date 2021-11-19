Hindistan’da çiftçiler kazandı, hükümet yasayı geri çekti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede bir yıldan uzun süredir devam eden protestolara sebep olan üç tarım yasasını yürürlükten kaldıracağını ifade etti.

Yaptığı konuşmada, "Bugün tüm ülkeye şunu demeye geldim; üç tarım yasasını da geri çekmeye karar verdim" diyen Modi, sürecin bu ay parlamentoda yapılacak bir oturumda tamamlanacağını söyledi.

Modi, çiftçilerin ülke için çok önemli olduğunu ve karşı karşıya kaldığı zorlukları kabul ettiğini dile getirdi. Hindistan lideri, çiftçilerin durumunun partisi BJP için bir öncelik olduğunu ifade etti.

Birçok çiftçi grubu, Modi'nin seçimleri düşünerek böyle bir adım attığı değerlendirmesinde bulundu.

Protestolara sebep olan yasaları iyi niyetle yürürlüğe soktuklarını ifade eden Modi, hükümetin bu yasaların önemini anlatmakta başarısız olduğunu öne sürdü.

Birçok çiftçi grubu, Modi'nin seçimleri düşünerek böyle bir adım attığı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını savunuyordu.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Kaynak: T24