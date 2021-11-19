Bulgaristan, Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı

18 Kasım Perşembe günü, Bulgar dışişleri bakanlığı Türkiye'nin Sofya büyükelçisini bakanlığa çağırdı ve "Bulgaristan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Türk kurumlarından ülkemizdeki seçim süreciyle ilgili propaganda eylemlerinden ve siyasi mesajlardan kategorik olarak kaçınmasını beklemektedir." mesajı verildi.

Bulgaristan'daki Türk azınlık partisi DPS, ülkedeki parlamento seçimlerinde yurt dışından 87 binden fazla oy aldı.

Bu oyların neredeyse tamamı, Bulgaristan pasaportu da olan Türk vatandaşlarının yüksek katılımıyla oylamanın yapıldığı Türkiye'deki sandık merkezlerinden geldi.

Temmuz ayında yapılan bir önceki milletvekili seçimlerinde ise Türkiye'deki seçmen sayısı şimdiki sayının üçte bir oranındaydı.

Geçici hükümet, Türkiye'deki yüksek katılımın 21 Kasım cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde belirleyici olabileceğinden endişe duyuyor.

Raşkov, seçimlerden önce Bulgaristan'ın güneyindeki Kırcaali kasabasına yaptığı ziyarette Türk etnik kökenli Bulgar vatandaşlarının “DPS'ye oy vermezlerse Bulgaristan'da Türkçe isimlerinin değiştirileceği konusunda tehdit edildiklerini" söyledi.

"Biz Türkiye'deki seçimlere müdahale etmiyoruz"

Raşkov, "Bulgar vatandaşlarının Türkiye'deki seçimlere müdahale etmesi gibi bir vakadan haberim yok dolayısıyla aksi de olmamalı" derken perşembe gecesi Sofya'daki Türk büyükelçiliği önünde kısa süreli bir protesto düzenlendi.

DPS, GERB'in cumhurbaşkanı adayı Anastas Gerdjikov'u, görevdeki Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e karşı yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için resmi olarak desteklememe kararı aldı.

Türkiye, Bulgar Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Bulgaristan'ın suçlamalarından sonra Sofya hükümetinin Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov da Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov'a, Türkiye'nin, Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü iş birliği yapılmış ve gerekli kolaylık gösterilmişken, seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Kaynak: Euronews