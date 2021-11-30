Rusya'dan Viyana görüşmeleri açıklaması

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri dün başladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın başkanlık ettiği toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri’nin yanı sıra, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri katıldı.

Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Viyana’daki görüşmelerin ilk oturumunda bazı konularda mutabık kalındığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Viyana görüşmelerine katılan müzakereciler en kısa sürede sonuca varmaya çalışıyorlar.

Müzakereciler yaptırımlar ve nükleer konular üzerine iki uzman grubunun çalışmalarının yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldılar.”