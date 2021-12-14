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14 Ara 2021 11:56

Ermenistan Türkiye'nin normalleşme açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Ermenistan Türkiye'nin normalleşme açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, basının Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtlayarak şunları yazdı:

"Ermenistan, her zaman olduğu gibi,  Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazırdır. Bu Ermenistan Hükümetinin programında da kayıtlıdır.

Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz, Ermeni tarafının da diyalog süreci için özel temsilci atamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz."

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1899171
https://tr.mehrnews.com/news/1899171/

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