Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan ile normalleşme' açıklaması

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı sunumda, Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atanacağını söyledi.

'Özel temsilci atayacağız'

Ermenistan'la normalleşme adımları atılacağını belirten Çavuşoğlu, "Yakında Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atayacağız. İstanbul-Erivan arası charter uçuşlarını başlatacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan hakkında, "Afganistan da kız çocuklarının okula gitmesi için okullarımızı açık tutuyoruz, sadece diplomasi ile sonuç alınabilir. İnsani yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kabil'den Türkiye'ye charter uçuşları başladı, dönmek isteyenler Kabil'e dönüyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye ve Ermenistan'ın dışişleri bakan yardımcıları 10 Aralık'ta Moskova'da 3+3 formatı çerçevesinde biraraya gelmişti.