İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 124’e vaka sayısı ise 6 milyon 173 bin 369’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 849’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 9 bin 489’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.