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20 Ara 2021 15:24

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 124’e vaka sayısı ise 6 milyon 173  bin 369’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 849’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 9 bin 489’a  ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899307
https://tr.mehrnews.com/news/1899307/

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