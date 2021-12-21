İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 43 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 413 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 167'ye vaka sayısı ise 6 milyon 175 bin 782'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 835'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 12 bin 695'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.