  1. Toplum
22 Ara 2021 14:15

İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 211'e vaka sayısı ise 6 milyon 177 bin 885'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 821'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 16 bin 324'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899351
https://tr.mehrnews.com/news/1899351/

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