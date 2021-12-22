İran'da günlük vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 211'e vaka sayısı ise 6 milyon 177 bin 885'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 821'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 16 bin 324'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.