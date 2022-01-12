Yunanistan'dan İran'a aşı desteği

İran'ın Atina büyükelçiliği, Yunan hükümeti tarafından hibe edilen 200 bin doz AstraZeneca Covid aşısının yarın Tahran'a gönderileceğini duyurdu.

İran'da son aylarda aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla vaka sayıları ve virüs kaynaklı can kayıplarında ciddi düşüş kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 961 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar yapılan aşı miktarı, 60 milyon 182 bin 673’ü birinci doz, 52 milyon 813 bin 870’i ikinci doz, 11 milyon 45 bin 991’i üçüncü doz olmak üzere 124 milyon 42 bin 534’e yükseldi.

