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27 Ara 2021 16:11

Irak’ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

Irak’ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirildiği davada karar çıktı. Mahkeme, seçim sonuçlarının iptali için yapılan başvurunun reddine hükmetti.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirildiği davada karar çıktı.

Mahkeme, seçim sonuçlarının iptali için yapılan başvurunun reddine hükmetti.

Alınan son karara itiraz yolunun da kapalı olduğu ifade ediliyor.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu.

Irak’ta 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

News Code 1899457
https://tr.mehrnews.com/news/1899457/

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