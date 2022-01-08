Dünya Bankası'ndan İran'a 90 milyon dolar kredi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ekonomi Bakanlığına bağlı Yatırım ve Teknik Yardımlar Teşkilatı Başkanı Ali Fikri, Dünya Bankası'nın ABD ve Siyonist Rejim'in itirazlarına rağmen COVID-19'la mücadele için İran'a 90 milyon dolar değerinde kredi verilmesini onayladığını açıkladı.

İranlı yetkili, alınan kredi kapsamında COVID-19'la mücadele için gerekli tüm tıbbi ekipman ve ilaçların Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanacağını ve İran'a teslim edileceğini duyurdu.

İran, Mart 2020'de Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıkması üzerine kredi sağlanamamıştı.