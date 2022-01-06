İran'da günlük vefat sayısı 30'un altına düştü

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 579 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 802'ye vaka sayısı ise 6 milyon 203 bin 46'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 209'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 47 bin 528'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.