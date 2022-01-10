Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Meclisi yeni yılın bütçe taslağını onayladı

İran'da hicri şemsi 1401 yılının bütçe taslağı İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Yapılan oylamada, 174 evet, 76 hayır ve 6 çekimser oy çıktı.

ABD, General Süleymani konusunda yanlış hesap yaptı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kum halkının 9 Ocak 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

ABD’nin farklı dönemlerde İran hakkında yanlış hesaplamalar yaptığına dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Onlar General Süleymani konusunda da yanlış hesaplama yaptı. Bu şehidin yok edilmesiyle büyük hareketin son bulacağını düşündüler. Fakat bu sene General Süleymani’nin şehadet yıl dönümünde Allah’ın yadımı ile insanların o şehide gösterdiği bağlılıkla büyük hareketin gerçekleştiğini gördük. Düşman, İran İslam Cumhuriyeti'ni doğru değerlendiremiyor. Yanlış kararlar verdiği için başarısız oluyorlar. Bundan sonra da emellerine ulaşmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei, dini egemenliğin İslam devriminin ilkelerinden biri olduğunu anlatarak, "Zalim düşmana teslim olmamak da devrimin ilkelerinden biridir. Düşmanın zorbalığına müsamaha göstermemeliyiz. Bazen düşmanlarla müzakere yapmak onlara teslim olmak anlamına gelmez. İslam devrimi bize düşmanın iradesine boyun eğmememiz gerektiğini söylüyor ve henüz onlara teslim olmadık. Ülkenin bağımsızlığı ve yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadele de devrimin ilkeleridir" açıklamasında bulundu.

Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov’u kabul etti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 480 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 878’e vaka sayısı ise 6 milyon 206 bin 405’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 775’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 51 bin 812’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.