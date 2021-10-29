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29 Eki 2021 10:01

İran'dan ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymamasına tepki

İran'dan ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymamasına tepki

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD’nin Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına uymamasına tepki gösterdi.

Taht Revançi, Uluslararası Adalet Divanı’nın anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözülmesi yönünde temel rolü olduğunu vurgulayarak, ABD’nin divanın kararlarına uymamasının üzücü olduğunu ifade etti.

That Revançi, “İran, Uluslararası Adalet Divanı’nın, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yoluyla şiddeti önleme ve krizleri azaltmadaki rolünü kabul ediyor ve divanın uluslararası düzeni koruyarak ve tek taraflı eylemlere karşı çıkarak hukukun üstünlüğünü güçlendirdiğine inanıyor” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı’nda İran’ın ABD aleyhindeki iki davasına bakıldığına değinen That Revançi, “ABD, bu davalarla ilgili divan tarafından verilen kararlara uymamakla kalmayıp aksine pandemi döneminde yeni yaptırımlar dayatmasıyla birlikte bu kararları ihlal etmiştir” ifadesini kullandı.

News Code 1898179
https://tr.mehrnews.com/news/1898179/

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