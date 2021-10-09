ABD'nin tek taraflı eylemleri uluslararası hukukun ilkelerini ihlal ediyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Genel Kurulu İkinci Komitesinin genel oturumunda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının sadece dünya çapında insan hayatını ve refahını tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda yoksulluk, açlık ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin artmasına sebep olduğunu belirterek, bunu küresel bir alarm olarak nitelendirdi ve insanların ilerleme ve refahının birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Mecid Taht Revançi, “Az sayıda ülkenin adaletsiz, gayri meşru ve hukuka aykırı yaklaşımları, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda bile çok taraflılığı tehdit etmekte ve baltalamaktadır. Şu anda koronavirüs ve tek taraflı zorlayıcı eylemlerin insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklar olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

That Revançi, ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarına atıfta bulunarak, “ABD’nin nükleer anlaşmadan yasadışı ve tek taraflı olarak çekilmesinden kaynaklanan kısıtlamalar da dahil olmak üzere tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen İran, geleceği inşa etme çabalarını iki katına çıkardı. Bu umut ve gurur vericidir” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, “Yorulmak bilmeyen bu çabalar sonucunda ‘2020 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na göre İran'ın kalkınma göstergeleri açısından 166 ülke arasında 59. sırada yer alması, tüm sınırlamalara ve baskılara rağmen İran’ın büyük başarılarını gösteriyor” şeklinde konuştu.