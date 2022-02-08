Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili temaslar için Tahran'a gelen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

İran müzakere heyeti Salı günü Viyana'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında İran müzakere heyetinin yarın Salı gün Viyana'ya gideceğini belirterek, "Tüm heyetlerin Viyana'ya dönmesi ve müzakerelere devam etmesi bekleniyor" dedi.

Hatipzade, “ABD yetkilileri nükleer anlaşmadan yasa dışı çıkması da dahil olmak üzere yıkıcı ve yanlış kararlarının bedelinin İran milletinin cebinden ödeyemeyeceklerini bilmeli. İran halkının güvenini kazanmalı ve gittikleri yoldan dönmeliler. Viyana’da bu davranışın pratikte değişmesini görene kadar bekleyeceğiz. Avrupalılar nükleer anlaşma konusundaki eylemsizliklerini bir kenara bırakıp taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olduklarını göstermeliler” ifadelerinde bulundu.

Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi göreve başladı

Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zavavi bugün (7 Şubat) güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a teslim etti.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 819 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 934'e vaka sayısı ise 6 milyon 619 bin 85'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 171 bin 587'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.