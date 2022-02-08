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8 Şub 2022 09:43

İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'ya gitti

İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

Viyana'da İran'la müzakereler yeniden başlıyor

Görüşmeler, diplomatların kendi ülkelerinde yürüttükleri danışmalar sonrasında bugün tekrar başlıyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün yaptığı açıklamada, "Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için azimle çaba göstereceğiz." dedi.

Viyana'da yapılan görüşmelere başkanlık yapan Avrupa Birliği, müzakerelerin yeniden başlayacağını Pazartesi günü açıkladı.

AB Siyasi Direktörü Enrique Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için 'uzlaşı ruhuna' ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mora "Arzu edilmeyen farklı eğilimler nükleer anlaşmaya zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Amerika, 2018 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı. 

News Code 1900335
https://tr.mehrnews.com/news/1900335/

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