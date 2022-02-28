İstanbul’da İran İnovasyon ve Teknoloji Merkezi açılıyor

2020’nin başında İstanbul’da bir araya gelen İran ve Türkiye girişimcilik, teknoloji ve bilim ekosistemleri, iki yıl sonra yeni ortaklıklar için İstanbul’da buluşuyor.

İranlı yetkililer ve iş insanlarından oluşan bir heyet, Türk mevkidaşlarıyla yüz yüze görüşmek üzere 1 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek II. İran-Türkiye Ticaret-Teknoloji İş Forumu'na katılacak.

Aynı zamanda İstanbul’da İran İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nin (iHiT) açılışı yapılacak ve açılış töreninde her iki ülkeden yetkililer hazır bulunacak.