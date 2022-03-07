Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: Ukrayna halkı Amerika’nın şeytanca siyasetlerinin kurbanı oldu

Cumhurbaşkanlık bilgilendirme sitesinin belirttiğine göre İran Cmhurbaşkanı İbrahim Reisi dün bakanlar kurulu toplantısında Ukrayna krizi ve bölge meselelerine değerlendirdi.

Reisi, Ukrayna halkının Afganistan, Yemen ve Irak halkları gibi Amerika’nın şeytanca siyasetlerinin kurbanı olduğunu söyledi.

İslam Devrim Lideri fidan dikti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi fidan dikti.

Reisi, Gana Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gana Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ganalı mevkidaşı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'ya kutlama mesajı gönderdi.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 948'e, vaka sayısı ise 7 milyon 89 bin 892'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 722'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 730 bin 318'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.